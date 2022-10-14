Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:10

Гончаренко: «Игра была очень агрессивная. Наверное, на игре «Ростова» сказалось отсутствие Байрамяна и Полоза»

Гончаренко доволен игрой «Урала» в матче с «Ростовом»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Игра была очень плотная, агрессивная. Мы понимали, что надо очень хорошо сыграть вверху и в подборах мяча. И «Ростов» тоже понимал, как против нас сыграть. Рад за ребят, потому что тот уровень ответственности, который есть на тренировках и играх не может не радовать, и то понимание, как мы действуем в атаке и обороне приносит удовлетворение на данным этапе.

Игра была ровная, наверное, в какой-то мере сказалось отсутствие Байрамяна и Полоза в «Ростове», но это, по большому счету, не наша проблема. А так ровно сыграли и достаточно качественно в защите.

Мы знали, что «Ростов» умеет правильно зарабатывать пенальти, не имею ввиду что-то плохое, я о том, что они умеют подставляться. Нам надо было здесь внимательно сыграть, но тем не менее два эпизода мы позволили им создать», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

«Урал» одержал третью подряд победу в РПЛ и набрал 13 очков. Команда поднялась на 11-е место в турнирной таблице.

РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
Виктор Гончаренко
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
СДК Федерации хоккея Москвы отстранил 13-летнего игрока до конца сезона за удар клюшкой по голове
Спортивный директор «Ростова» считает, что судья убил команду в матче с «Уралом»
Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн
Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Нападающий «Ахмата» Ильин — о матче с «Краснодаром»: «Мы провели хорошую подготовку»
Пименов считает, что главный тренер «Динамо» Йоканович не доработает до зимы
«Ростов» — «Урал»: видеообзор матча РПЛ
Карпин — о судействе в матче с «Уралом»: «Судья ничего не видел сегодня. Абсолютно ничего»
«Ростов» — «Урал»: Турбин ошибочно не удалил ростовчанина Миронова
Спортивный директор «Ростова» считает, что судья убил команду в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селихов отреагировал на продление контракта со «Спартаком»: «Я дома»

Спортивный директор «Ростова» считает, что судья убил команду в матче с «Уралом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости