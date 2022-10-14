Гончаренко: «Игра была очень агрессивная. Наверное, на игре «Ростова» сказалось отсутствие Байрамяна и Полоза»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Игра была очень плотная, агрессивная. Мы понимали, что надо очень хорошо сыграть вверху и в подборах мяча. И «Ростов» тоже понимал, как против нас сыграть. Рад за ребят, потому что тот уровень ответственности, который есть на тренировках и играх не может не радовать, и то понимание, как мы действуем в атаке и обороне приносит удовлетворение на данным этапе.

Игра была ровная, наверное, в какой-то мере сказалось отсутствие Байрамяна и Полоза в «Ростове», но это, по большому счету, не наша проблема. А так ровно сыграли и достаточно качественно в защите.

Мы знали, что «Ростов» умеет правильно зарабатывать пенальти, не имею ввиду что-то плохое, я о том, что они умеют подставляться. Нам надо было здесь внимательно сыграть, но тем не менее два эпизода мы позволили им создать», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

«Урал» одержал третью подряд победу в РПЛ и набрал 13 очков. Команда поднялась на 11-е место в турнирной таблице.