Вратарь «Балтики» Латышонок считает, что команда не вылетит из РПЛ

— Эксперты говорят, если вдруг «Балтика» вылетит, то вас пригласит клуб из РПЛ. Вы бы пошли?

— «Балтика» не вылетит из РПЛ, — цитирует Латышонка «РБ Спорт».

После 26 туров «Балтика» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков.