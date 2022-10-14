Селихов отреагировал на продление контракта со «Спартаком»: «Я дома»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов отреагировал на продление контракта с клубом до 2025 года.

«Я дома», — написал футболист в своем Telegram-канале на английском языке.

28-летний Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ и пропустил 11 голов, три раза сыграв на ноль.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье, 16 октября, красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА.