Тюкавин стал лучшим игроком «Динамо» в апреле

Болельщики «Динамо» выбрали нападающего Константина Тюкавина лучшим игроком месяца, сообщает пресс-служба команды.

В апреле 21-летний форвард участвовал в 6 матчах, забив 5 голов и отдав 1 результативную передачу.

Всего на счету Тюкавина в этом сезоне 15 голов и 9 результативных передач в 34 матчах РПЛ и Кубка России.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.