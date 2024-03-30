«Спартак» пригласил 15-летнего Ислама Халилова в подтрибунное помещение после матчам с «Уралом»

«Спартак» пригласил 15-летнего болельщика клуба Ислама Халилова, который спас более 100 человек из «Крокус Сити Холла», в подтрибунное помещение после матча 22-го тура против «Урала» (0:0).

— Как тебе атмосфера?

— На все сто.

— Как ты после всех событий?

— Более-менее нормально. Хорошо, что все сплотились.

24 марта Халилов встретился с игроками красно-белых и получил памятные подарки.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным МЧС, в теракте погибли 144 человека, пострадал 551 человек.