Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:33

«Спартак» пригласил 15-летнего Ислама Халилова в подтрибунное помещение после матчам с «Уралом»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Спартак» пригласил 15-летнего болельщика клуба Ислама Халилова, который спас более 100 человек из «Крокус Сити Холла», в подтрибунное помещение после матча 22-го тура против «Урала» (0:0).

— Как тебе атмосфера?

— На все сто.

— Как ты после всех событий?

— Более-менее нормально. Хорошо, что все сплотились.

24 марта Халилов встретился с игроками красно-белых и получил памятные подарки.

Ислам Халилов спас сотни людей во&nbsp;время теракта в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. «Передо мной застрелили мужчину — террорист был в 30 метрах!» Интервью Ислама Халилова — 15-летнего героя

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным МЧС, в теракте погибли 144 человека, пострадал 551 человек.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
2
0
Читайте также
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
Актриса Урсуляк вышла замуж за худрука театра Маяковского Перегудова
Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории
«Магнитка» засушила «Спартак» и отправила Ковальчука в отпуск. Или на пенсию?
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
На Украине признали невозможность перебрасывать резервы из-за проблем в энергетике
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Абаскаль прокомментировал фол на Зиньковском
Ещенко: «Соглашусь с тем, что сегодня была игра не уровня «Спартака»
Абаскаль объяснил невыход Угальде в стартовом составе «Спартака» в матче с «Уралом»
Абаскаль — о матче «Спартака» с «Уралом»: «Командный дух был агрессивным»
Чернов — о Дуарте: «Он ударился головой. Наверное, у него небольшое сотрясение»
Ещенко — о реализации «Спартака»: «Отсутствие Промеса — потеря, но и в «Спартаке» люди не просто так набраны»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Сочи» Морено заявил, что команда заслуживала победу в матче с ЦСКА

Юран недоволен игрой «Пари НН» в матче с «Балтикой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости