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7 августа, 23:18

Галактионов: «Имели подходы к воротам «Сочи», из которых можно было что-то выжимать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов подвел итоги матча 4-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

«Начали игру достаточно неплохо. Контролировали мяч. Имели подходы к воротам соперника, из которых можно было что-то выжимать. К сожалению, пока у нас не совсем получаются определенные моменты для реализации игры в обороне. Пропустили два мяча. После этого стали «высоко» встречать соперника. Во втором тайме побежали вперед, раскрылись. У хозяев тоже были хорошие моменты. Мы свой гол забили, но на большее нас не хватило. Поздравляю «Сочи» с победой», — приводит слова тренера сайт нижегородцев.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Нижний Новгород» располагается на 12-й строчке с двумя очками.

В следующем туре «Сочи» 14 августа в гостях встретится с московским «Спартаком». «Нижний Новгород» в тот же день дома примет «Ростов».

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/83230/
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
Михаил Галактионов
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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