Галактионов: «Имели подходы к воротам «Сочи», из которых можно было что-то выжимать»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов подвел итоги матча 4-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

«Начали игру достаточно неплохо. Контролировали мяч. Имели подходы к воротам соперника, из которых можно было что-то выжимать. К сожалению, пока у нас не совсем получаются определенные моменты для реализации игры в обороне. Пропустили два мяча. После этого стали «высоко» встречать соперника. Во втором тайме побежали вперед, раскрылись. У хозяев тоже были хорошие моменты. Мы свой гол забили, но на большее нас не хватило. Поздравляю «Сочи» с победой», — приводит слова тренера сайт нижегородцев.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Нижний Новгород» располагается на 12-й строчке с двумя очками.

В следующем туре «Сочи» 14 августа в гостях встретится с московским «Спартаком». «Нижний Новгород» в тот же день дома примет «Ростов».