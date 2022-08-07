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7 августа, 22:56

Сергей Степашин: «Крылышкам» не повезло, потому что первый тайм для «Динамо» был ужасный»

Иван Шитик
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился впечатлениями после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

— Победа была сложная и будем откровенны «Крылышкам» не повезло, потому что первый тайм для нас был, конечно, ужасный. Хотя хорошо играл Шунин. Что касается второго тайма, то, пожалуй, я теперь понял, чем занимается наш тренер. Четкая перестановка и второй тайм — это было уже новое «Динамо». Я рад за три очка и, надеюсь, что такой мученический первый тайм у нас будет последним. Больше такого нельзя, конечно, допускать. Жалко, не было Фомина, не было Арсена Захаряна. С другой стороны, два старика динамовских — я их так называю — и Антоша (Шунин), и Федя (Смолов) — они сыграли по-динамовски. Вот за что я больше всего рад, — сказал Степашин «КП».

— А что за человек Йоканович?

— Я с ним пока еще не общался. Судя по всему, тренер взрослый, серьезный, сильный. Для него это новая команда, новые испытания... Мы взяли три очка, вышли на те же места, что ленинградский «Зенит». Так что, как говорил Юрий Павлович Семин, в футболе всегда есть футбольный бог. Если ты не выиграл там, где должен был выиграть, здесь обязательно что-нибудь получишь.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/sergej-stepashin-fernandes-simpatichnyj-paren-v-dinamo-budut-eshhe-tochechnye-usileniya/
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Сергей Степашин
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Кр. Советов – Динамо
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7.08 20:00
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