Циннбауэр рассказал, как Бека-Бека попрощался с «Локомотивом»
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, как полузащитник Алексис Бека-Бека попрощался с командой. Он выразил надежду, что клуб найдет альтернативу 21-летнему французу.
«Бека-Бека в любом случае пропустил бы матч с «Зенитом». Его прощание всем запомнилось, он обратился с продолжительной речью ко всей команде. Что нам понравилось, он обратился и к руководству, и к тренерскому штабу, и к персоналу. Особенно мне запомнились его слова про тренерский штаб. Он попрощался по-мужски. Мы видим, какой у «Локомотива» потенциал — мы можем брать игрока, развивать его и продавать по более дорогой цене.
Нам будет не хватать его в игре. Я, как тренер, надеюсь, что мы найдем ему альтернативу. У нас есть игроки на эту позицию. В качестве замены Бека-Бека у нас есть 3-4 альтернативы. Баринов, Карпукас, Магкеев, Куликов», — сказал Циннбауэр.
В среду, 27 июля, «СЭ» сообщал, что Бека-Бека перейдет в «Ниццу» за 15 миллионов евро.
Полузащитник перешел в «Локомотив» из «Кана» в августе 2021 года. На его счету четыре результативных передачи в 28 матчах за московский клуб.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1