Циннбауэр рассказал, как Бека-Бека попрощался с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, как полузащитник Алексис Бека-Бека попрощался с командой. Он выразил надежду, что клуб найдет альтернативу 21-летнему французу.

«Бека-Бека в любом случае пропустил бы матч с «Зенитом». Его прощание всем запомнилось, он обратился с продолжительной речью ко всей команде. Что нам понравилось, он обратился и к руководству, и к тренерскому штабу, и к персоналу. Особенно мне запомнились его слова про тренерский штаб. Он попрощался по-мужски. Мы видим, какой у «Локомотива» потенциал — мы можем брать игрока, развивать его и продавать по более дорогой цене.

Нам будет не хватать его в игре. Я, как тренер, надеюсь, что мы найдем ему альтернативу. У нас есть игроки на эту позицию. В качестве замены Бека-Бека у нас есть 3-4 альтернативы. Баринов, Карпукас, Магкеев, Куликов», — сказал Циннбауэр.

В среду, 27 июля, «СЭ» сообщал, что Бека-Бека перейдет в «Ниццу» за 15 миллионов евро.

Полузащитник перешел в «Локомотив» из «Кана» в августе 2021 года. На его счету четыре результативных передачи в 28 матчах за московский клуб.