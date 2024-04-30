Брат Лички рассказал о любви к электросамокатам: «Трачу очень много!»

Тренер «Динамо» Марио Личка в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, как добирается до базы бело-голубых в Новогорске.

«Когда погода хорошая, мы с Марцелом берем самокаты через приложение. У меня нет подписки. Сколько трачу на самокаты? Не знаю точно, не считал. Но очень много! (Смеется). Мы живем в пяти минутах езды на машине от базы, на самокате выходит минут 10. Нам нравится, когда погода хорошая», — сказал Личка «СЭ».

Ранее тренер выложил в соцсети фотографию, как он вместе с братом Марцелом Личкой добирается до базы «Динамо» в Новогорске на электросамокатах.