Албанский защитник «Локомотива» Митай рассказал, что ему не нравится в России

Защитник «Локомотива» Марио Митай рассказал о жизни в России.

«В Москве мне практически все нравится. Единственное, что не нравится, — пробки.Что общего у Албании и России? Мафия не в счет. (Смеется.) Это шутка. А если серьезно — что-то похоже, что-то нет. Если говорить о сходствах, то у стран похожая кухня. И, возможно, ночная жизнь», — приводит слова Митая Sport24.

«Локомотив» (41 очко) после 26 туров чемпионата России-2023/24 занимает пятое место в турнирной таблице.