Дюков ответил на вопрос о возможном возвращении пива на стадионы

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о возможном возвращении пива на российские стадионы.

— Минздрав против возвращения пива на стадионы. Пытались их переубедить?

— Как их можно убедить, если они уверены в том, что пиво вредит здоровью? Минздрав в это верит. Доказать им обратное? Вряд ли в пиве есть что-то полезное. Есть, конечно, разные точки зрения. Но, мне кажется, будет очень сложно переубедить Минздрав, потому что они верят в то, что пиво — это не очень. Знаю, что РПЛ ведет эту работу. А мы свою позицию уже неоднократно высказывали — РФС за возвращение пива, — приводит слова Дюкова Sport24.

Продажа пива на спортивных объектах запрещена с 2005 года.