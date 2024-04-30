Нобоа рассказал, как ругался с Владимиром Федотовым

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос об отношениях с бывшим тренером сочинцев Владимиром Федотовым.

«Вначале наши отношения были не очень. Мы очень много ругались о том, как надо играть команде. Был момент, когда у «Сочи» не получалось ничего, мы шли на последнем месте. Но Федотов меня научил, как должен вести себя капитан команды на поле. Как надо разговаривать. Как меньше работать на тренировках, чтобы лучше играть в матчах. Он мне показал это. Раньше я хотел выкладываться по максимуму на каждой тренировке. Он сказал: «Кристиан, не надо так работать на тренировках». Он многому меня научил и многое поменял в моих мыслях», — приводит слова Нобоа Sport24.

Зимой 39-летний Нобоа покинул «Сочи» и вернулся в «Эмелек» на правах свободного агента. За сочинскую команду футболист выступал с 2019 года. До этого он играл за «Рубин», «Зенит» и «Динамо».