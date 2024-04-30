Источник: «Пари НН» может возглавить тунисский тренер Адель Сасси

Тунисский специалист Адель Сасси рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Пари НН», сообщает Legalbet.

По данным источника, решение по назначению Сасси в клуб будет принимать руководство Нижегородской области.

49-летний Сасси ранее работал в «Анжи» при Сулеймане Керимове, «Чайке» из Песчанокопского и других клубах.

28 апреля «Пари НН» уволил Сергея Юрана. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Антон Хазов.