Марио Личка: «Зенит» клиенты «Динамо»? Можно сказать то же про «Спартак». Они дважды обыграли нас»

Брат главного тренера «Динамо» Марцела Лички Марио Личка в разговоре с «СЭ» высказался о противостоянии бело-голубых с «Зенитом».

— Есть мнение, что «Зенит» — клиенты «Динамо», в этом сезоне РПЛ вы одержали победу над ними в двух матчах из двух.

— Можно сказать то же самое и про «Спартак», они дважды обыграли нас в РПЛ. В этом году может быть так, но в конце концов все решается на дистанции в 30 туров. Только после этого можно сказать, кто лучше. Конечно, круто, что мы дважды обыграли «Зенит», но ничего еще не решено.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. «Краснодар» с таким же количеством баллов находится на второй строчке, а «Динамо» (47) замыкает тройку.