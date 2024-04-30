Отец Тюкавина: «Помню, читал, что Костю испортили деньги. Полный бред!»

Александр Тюкавин, отец футболиста «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о новостях про сына.

«Думаю, это его заводит, мотивирует. Но не когда пишут бред. Помню, читал, что Костю испортили деньги. (Смеется.) Полный бред! Но самая большая глупость, которую я читал про сына — «Если бы не отец, он бы не попал в «Динамо». Это же надо до такого додуматься! Но я понимаю, у нас свобода слова — так что пусть пишут, что хотят», — приводит слова Александра Тюкавина Sport24.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 33 матча, в которых забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.