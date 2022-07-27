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Сегодня, 13:42

Бека-Бека сегодня улетает во Францию. Сумма сделки с «Ниццей» — 15 миллионов евро

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Алексис Бека Бека.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека сегодня улетает по Францию, где пройдет медосмотр для «Ниццы». Сумма сделки — 15 миллионов евро.

Ранее Goal утверждал, что «Ницца» заинтересована в подписании 21-летнего французского футболиста. При этом 17 июля в интервью «СЭ» хавбек заявил о желании остаться в «Локомотиве».

Бека-Бека перешел в российскую команду в августе 2021 года из «Кана». В текущем сезоне он принял участие в двух матчах за железнодорожников. В последней его игре против «Ростова» (2:2) футболиста удалили с поля во втором тайме. Портал Transfermarkt оценивает Бека-Бека в 3 миллиона евро.

26 июля спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в комментарии «СЭ» сообщил, что в клуб не поступали предложения по полузащитнику из Франции.

30.07.2022 | Зенит — Локомотив
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