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Сегодня, 14:10

Главный тренер «Локомотива» высоко оценил вклад Семака в игру «Зенита»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высоко оценил вклад Сергея Семака в игру «Зенита».

«Могу сказать, наша подготовка началась к внимательному изучения нашего прошлого матча. Также проанализировали «Зенит». Семак в этом сезоне, как и в прошлом, проводит хорошую работу. У соперника очень сильный состав. То впечатление, которое у меня сложилось: «Зенит» самый сильный по подбору игроков. Голевые моменты очень выверены, структурированы и точны. Нам предстоит очень сложный соперник именно в футбольном смысле. Но соперник также хорошо играет и в обороне, не стоит этого забывать. Нашей команде нужно конвертировать максимально те моменты, которые удастся создать. Я доволен этим недельным циклом перед игрой, мы хорошо поработали.

Лукас Фасон проучил травму, она будет продолжительной. К счастью, у нас есть альтернативы. Также нет по-прежнему Рифата. Остальные в строю», — сказал Циннбауэр.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится в субботу, 30 июля, и начнется в 17.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена».

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
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