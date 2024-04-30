Дюков: «Неправильно, что Федун пропускает который по счету исполком»

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на то, что экс-владелец «Спартака» Леонид Федун регулярно пропускает заседания исполкома, членом которого является.

«Леонид Арнольдович бумаги [о выходе из исполкома] не писал, но он действительно пропускает который по счету исполком. Это, конечно, неправильно. Собираюсь в ближайшее время переговорить с ним и узнать о планах работы в исполкоме. С большим уважением отношусь к Леониду Арнольдовичу, он много сделал для развития футбола, футбол знает, понимает. Его мнение важно для РФС, но от каждого члена исполкома мы ожидаем активного участия», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Ранее Дюков назвал три причины, почему сборная России должна развиваться во время санкций.