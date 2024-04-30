Брат Лички сравнил путь «Динамо» в РПЛ с американскими горками

Брат главного тренера «Динамо» Марцела Лички Марио Личка в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре бело-голубых в РПЛ.

В 26-м туре чемпионата России «Динамо» дома обыграло «Зенит» со счетом 1:0.

«Это жизнь, это футбол. Иногда случаются падения, мы проиграли два матча [в РПЛ] подряд. Как американские горки? Совершенно точно. Сейчас будем бороться до самого конца. Три очка до «Зенита». Мы снова в игре», — сказал Личка «СЭ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. «Краснодар» с таким же количеством баллов находится на второй строчке, а «Динамо» (47) замыкает тройку.