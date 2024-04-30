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Отец Тюкавина раскрыл происхождение фото сына в футболке «Спартака»

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Александр Тюкавин, отец футболиста «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о фотографии сына в футболке «Спартака».

«Михаил Свешников, мой друг по хоккею с мячом, давно живет в Швеции и знаком с экс-хавбеком «Спартака» Кимом Чельстремом. Как-то Миша гостил у нас, и я попросил у него достать майку шведа. Ким через Свешникова подарил свою футболку Косте, я решил сфоткать сына. А тот был счастлив: такая звезда майку подарила! Вы же видели, какой он там довольный?

Тогда Костя смотрел в рот всем футболистам, хотел быть, как они. Единственное, чего не понял — как фотография оказалась в общем доступе. Я не лажу ни в каких телеграмах, через кого она всплыла — не знаю. Может, родственники где-то выставили, кому-то переслали», — приводит слова Тюкавина Sport24.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 33 матча, в которых забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

Источник: Sport24
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Тюкавин
Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Ахмат – Пари НН
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28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
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 0 : 0
29.04 15:15
Рубин – Урал
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29.04 17:30
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