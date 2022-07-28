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Циннбауэр о матче с «Зенитом»: «Мы играем с чемпионом, это экстрамотивация для любой команды»

Главный тренер «Локомотива» рассказал о мотивации команды перед матчем с «Зенитом»
Сергей Федоров
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о том, как мотивирована его команда перед матчем 3-го тура РПЛ против «Зенита».

«Мы играем с чемпионом, для любой команды это экстрамотивация. Здесь можно бесконечно перечислять игроков — Мостовой, Кассьерра, Малком, Вендел и другие. Но мы не будем прятаться, едем туда, чтобы забрать очки.
«Локомотиву» нужно собрать все свои силы и понимать, в какой футбол мы будем там играть. Надеюсь, итогом этого плана будет то, что мы не дадим сопернику создать много моментов у наших ворот, а будем искать шансы сами у чужих ворот. То, что мы отыгрались в прошлом матче, показывает потенциал нашей команды», — сказал на пресс-конференции Циннбауэр.

Матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 30 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.30 (мск).

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
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