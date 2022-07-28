«Оренбург» подпишет трехлетний контракт с полузащитником Габриэлем Флорентином

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб в скором времени подпишет трехлетний контракт с аргентинским полузащитником Габриэлем Флорентином.

«Мы завершили фактически трансферную кампанию, — цитирует Еремякина ТАСС. — Сейчас, наверное, контракт согласован, мы приобретаем полузащитника Габриэля Флорентина из «Архентинос Хуниорс». Он подпишет контракт персональный, этим самым мы поставим точку в трансферной кампании. Контракт будет рассчитан на три года. Да, все согласовано. В ближайшее время он пройдет медобследование в Москве».

23-летний Флорентин играет за «Архентинос Хуниорс». Его контракт с клубом рассчитан до конца 2024 года.

В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.