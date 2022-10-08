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8 октября, 19:30

Йоканович рассказал о встрече с руководством «Динамо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Славиша Йоканович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал подробности встречи с руководством московского клуба.

— Наши коллеги сообщали, что у вас на днях была встреча с руководством, на которой вам выразили поддержку, сказали, что у вас есть кредит доверия. Была ли такая встреча? И насколько важна для вас поддержка со стороны руководства клуба?

— Да, встреча была, но она не была первой. Поддержка, кончено, важна. Кончено же, их интересует все то, что происходит в команде. Совет директоров уделяет большое внимание тому, как команда развивается, какой жизнью она живет. Любому главному тренеру легче тренировать на благоприятном фоне, когда команда выигрывает. Но в то же время с их стороны для нас очень важно, что нас поддерживают. Я работаю главным тренером уже не первый год, сейчас мне важно со своей стороны сохранять хладнокровие и спокойствие и подходить к делу со всем профессионализмом. Я возглавляю клуб с большой буквы, с богатой историей. Сохраняю оптимизм, что команда может выйти на новый уровень. Уезжая со стадиона с одним очком, мы не можем сказать, что на 100% довольны, но команда проделала хорошую работу.

В последний раз бело-голубые одерживали победу в чемпионате страны 3 сентября, обыграв на своем поле екатеринбургский «Урал» (2:1).

«Динамо» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.

ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
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 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
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 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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