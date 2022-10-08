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8 октября, 19:26

Шунин: «Играем неудачно, есть определенные моменты, не буду о них говорить»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

— Матч получился для болельщиков очень интересным. У нас были моменты, в концовке чуть-чуть не повезло. Могли увезти три очка с этого непростого матча. Что пошло не так в начале второго тайма? Надо не забывать, что ЦСКА — хорошая команда, которая идет в лидерах. Мы понимали, что будет сложный матч. Нам самим нужны очки, хотели реабилитироваться после нескольких неудач. Что не получилось, трудно сказать, надо будет разобраться.

— Пропущенный гол?

— Я не помню уже, надо посмотреть. Помню, что шла подача и у Фомина оказалось два игрока на дальней. Один выпрыгнул и забил.

— Готовились ли как-то к Роше?

— Мы готовились к конкретной команде.

— С чем связана неудачная серия команды?

— Играем неудачно, есть определенные моменты, не буду о них говорить. Есть требование тренера, которые, значит, мы не выполняем. Где-то надо улучшать игру, есть проблема на стандартах, с которых мы получаем голы. Есть моменты, работаем над всеми компонентами.

Антон Шунин
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ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
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8
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