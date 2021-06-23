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Гинер заявил, что ЦСКА вряд ли будет кого-то покупать в летнее трансферное окно

11:22
Евгений Гинер. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгений Гинер. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб вряд ли будет совершать покупки в летнее трансферное окно.

«Не думаю, что команда сильно изменится в межсезонье. Мы собрали хороший состав, у нас молодые ребята. Не думаю, что будут какие-то трансферы. Цель — чемпионство? У нас никогда не менялись приоритеты. Мы будем стремиться к чемпионству. Впервые за 20 лет моего нахождения в клубе мы в первый раз провалили сезон. Всякое бывает, это футбол. Верим в команду, двигаемся дальше, верим в наших болельщиков и нашу единую семью», — сказал в интервью YouTube-каналу ЦСКА Гинер.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет. Армейцы совершили два трансфера по окончании сезона, подписав полузащитника Максима Мухина и нападающего Антона Заболотного.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=afKFKIRURrY

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы