Гинер заявил, что ЦСКА вряд ли будет кого-то покупать в летнее трансферное окно

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб вряд ли будет совершать покупки в летнее трансферное окно.

«Не думаю, что команда сильно изменится в межсезонье. Мы собрали хороший состав, у нас молодые ребята. Не думаю, что будут какие-то трансферы. Цель — чемпионство? У нас никогда не менялись приоритеты. Мы будем стремиться к чемпионству. Впервые за 20 лет моего нахождения в клубе мы в первый раз провалили сезон. Всякое бывает, это футбол. Верим в команду, двигаемся дальше, верим в наших болельщиков и нашу единую семью», — сказал в интервью YouTube-каналу ЦСКА Гинер.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет. Армейцы совершили два трансфера по окончании сезона, подписав полузащитника Максима Мухина и нападающего Антона Заболотного.