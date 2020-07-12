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Геркус опубликовал фото с неприличным жестом Кикнадзе. Это фейк

12 июля 2020, 21:30
Фейковое фото Василия Кикнадзе. Фото Telegram-канал Ильи Геркуса
Фейковое фото Василия Кикнадзе. Фото Telegram-канал Ильи Геркуса
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Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус опубликовал в Telegram-канале фото со своим сменщиком Василием Кикнадзе, который показывает неприличный жест фанату железнодорожников.

Василий Кикнадзе.Кикнадзе признался, что погорячился, показав неприличный жест болельщику «Локомотива»

«Как вы считаете: такой жест болельщикам — повод для рассмотрения комитетом по этике»? — спросил Геркус.

Вероятно, это фото было обработано в редакторе. На оригинальном снимке Кикнадзе показывает большой палец — оригинал «СЭ» здесь. Однако при этом гендиректор признал, что в игре с «Уфой» он действительно показал неприличный жест фанату.

Геркус позднее отметил, что допустил ошибку: «Сообщают что фото с неприличным жестом — фейк. Но сам жест был. Поэтому вопрос о комитете по этике легитимен».

Локомотив — Уфа

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