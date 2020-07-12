Геркус опубликовал фото с неприличным жестом Кикнадзе. Это фейк

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус опубликовал в Telegram-канале фото со своим сменщиком Василием Кикнадзе, который показывает неприличный жест фанату железнодорожников.

«Как вы считаете: такой жест болельщикам — повод для рассмотрения комитетом по этике»? — спросил Геркус.

Вероятно, это фото было обработано в редакторе. На оригинальном снимке Кикнадзе показывает большой палец — оригинал «СЭ» здесь. Однако при этом гендиректор признал, что в игре с «Уфой» он действительно показал неприличный жест фанату.

Геркус позднее отметил, что допустил ошибку: «Сообщают что фото с неприличным жестом — фейк. Но сам жест был. Поэтому вопрос о комитете по этике легитимен».