Геркус опубликовал фото с неприличным жестом Кикнадзе. Это фейк
12 июля 2020, 21:30
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус опубликовал в Telegram-канале фото со своим сменщиком Василием Кикнадзе, который показывает неприличный жест фанату железнодорожников.
«Как вы считаете: такой жест болельщикам — повод для рассмотрения комитетом по этике»? — спросил Геркус.
Вероятно, это фото было обработано в редакторе. На оригинальном снимке Кикнадзе показывает большой палец — оригинал «СЭ» здесь. Однако при этом гендиректор признал, что в игре с «Уфой» он действительно показал неприличный жест фанату.
Геркус позднее отметил, что допустил ошибку: «Сообщают что фото с неприличным жестом — фейк. Но сам жест был. Поэтому вопрос о комитете по этике легитимен».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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