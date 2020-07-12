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Кикнадзе признался, что погорячился, показав неприличный жест болельщику «Локомотива»

20:23
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе провел встречу с болельщиками после матча с 28-го тура Тинькофф РПЛ «Уфой» (1:1). В ходе беседы функционер рассказал об инциденте с одним из фанатов.

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— Появилась информация, что сегодня вам с трибун что-то крикнули и вы показали нецензурный жест, — говорит болельщик.

— Что значит нецензурный? — спрашивает Кикнадзе.

— Ну, неприличный жест. Это правда?

— Правда.

— Вам не нравится, что болельщики уходят с 20-й минуты, а сами показываете такие жесты?

— Я погорячился.

— Это неправильно.

— Согласен с вами, но хочу сказать, что я не допущу мата на трибунах.

— Там не было мата.

— Значит, вы просто не услышали, слава богу.

Полностью беседу Кикнадзе с болельщиками читайте в ближайшее время на сайте «СЭ». (Севастиан Терлецкий)

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