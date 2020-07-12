Кикнадзе признался, что погорячился, показав неприличный жест болельщику «Локомотива»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе провел встречу с болельщиками после матча с 28-го тура Тинькофф РПЛ «Уфой» (1:1). В ходе беседы функционер рассказал об инциденте с одним из фанатов.
— Появилась информация, что сегодня вам с трибун что-то крикнули и вы показали нецензурный жест, — говорит болельщик.
— Что значит нецензурный? — спрашивает Кикнадзе.
— Ну, неприличный жест. Это правда?
— Правда.
— Вам не нравится, что болельщики уходят с 20-й минуты, а сами показываете такие жесты?
— Я погорячился.
— Это неправильно.
— Согласен с вами, но хочу сказать, что я не допущу мата на трибунах.
— Там не было мата.
— Значит, вы просто не услышали, слава богу.
Полностью беседу Кикнадзе с болельщиками читайте в ближайшее время на сайте «СЭ». (Севастиан Терлецкий)