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Геркус — о новом тренере «Локомотива»: «Очень сомневаюсь, что это будет Тедеско»

11:55
Доменико Тедеско. Фото Reuters
Доменико Тедеско. Фото Reuters
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу информации о том, что новым главным тренером московского клуба может стать Доменико Тедеско, который ранее возглавлял «Спартак».

«Очень сомневаюсь, что это будет Тедеско», — написал Геркус в своем Telegram-канале.

Сегодня, 4 октября, появилась информация о том, что Марко Николич может покинуть пост главного тренера «Локомотива». Агент серба отказался комментировать возможную отставку специалиста. Одним из кандидатов на замену Николича был назван бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

В матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» уступил «Ростову» (1:2). Клуб с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ранее команда Николича проиграла «Лацио» (0:2) в матче 2-го тура Лиги Европы.

Дополнительная информация:

https://t.me/gerkus_fm

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Виктория Кравченко все материалы автора

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