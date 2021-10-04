Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу информации о том, что новым главным тренером московского клуба может стать Доменико Тедеско, который ранее возглавлял «Спартак».

«Очень сомневаюсь, что это будет Тедеско», — написал Геркус в своем Telegram-канале.

Сегодня, 4 октября, появилась информация о том, что Марко Николич может покинуть пост главного тренера «Локомотива». Агент серба отказался комментировать возможную отставку специалиста. Одним из кандидатов на замену Николича был назван бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

В матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» уступил «Ростову» (1:2). Клуб с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ранее команда Николича проиграла «Лацио» (0:2) в матче 2-го тура Лиги Европы.