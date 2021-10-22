Гисдоль строит самый дерзкий «Локо» в истории. Кризис создало руководство, а не тренер

В провале с «Галатасараем» нет ничего удивительного.

Главный шок после «Галатасарая» — реакция на игру «Локомотива»: команду разносят за 0 ударов в створ, серию из 14 еврокубковых матчей без побед и слова Маркуса Гисдоля, который остался доволен качеством футбола.

— После игры я сказал парням: мы движемся в правильном направлении, — отчитался тренер. — Доминировали 75 минут, действовали первым номером и не заслужили поражения.

Я совершенно не фанат Гисдоля, но не очень понимаю, какие к нему претензии. Несмотря на результат (ничья + поражение), его работа впечатляет, а не разочаровывает.

Маркус не побоялся сразу перестроить «Локо» на новую схему и стиль: в Казани мы увидели 4-3-3 с интенсивным прессингом, в Лиге Европы — 4-2-3-1 на максимально атакующих настройках. А то, как смело и дерзко «Локомотив» играл с «Галатасараем», — реально явление для российских клубов, доминирующих в РПЛ, но перестраховывающихся в еврокубках.

Причем «Локомотива» это тоже касается: мы хвалили команду и год назад за Лигу чемпионов (да, за те самые «достойные поражения»), но там не было ни намека на высокую линию обороны, встречную агрессию и яркую игру.

С «Галатасараем» тоже можно было сыграть осторожнее: не включать в основу всех лидеров, сохранив возможность для усиления атаки, вырубить контрпрессинг и ловить соперника на встречных выпадах. Закончили бы 0:0 — и на обвинения о смертной скуке ответили бы лучшим результатом недели в еврокубках (среди российских команд).

Тогда и удары в створ бы волновали всех чуть меньше. Хотя их наличие — в принципе сомнительный показатель, который часто вводит в заблуждение. Например, Смолов вчера мог забивать в пустые, но двинул мимо после сильного прострела (скорее удара) Жемалетдинова. Это опаснее, чем, например, пальнуть по центру метров с 35 и рассказывать: ну, зато в створ, пойдет в статистику. У «Локо» были опасные прорывы Керка в штрафную, плотные выстрелы Марадишвили и того же Смолова. Так что 0 попаданий в створ никак не характеризует степень прожарки защитников «Галатасарая».

Гисдоль банально проиграл из-за отсутствия скамейки и энергозатратного стиля: Терим грамотно дождался спада активности «Локомотива», освежил концовку заменами и подловил соперника на неудачном прессинге, когда на него уже не хватало сил. Раньше весны работу Маркуса рецензировать бесполезно — для настолько резких изменений нужны сборы, чтобы довести тактику и заново заложить мощнейшую физику (что при такой игре даже важнее).

Все, что случится до, — ответственность боссов «Локомотива». Не Гисдоль обещал двукратное увеличение стоимости состава и стабильное попадание в еврокубковый плей-офф, а на деле разменял осень на глобальную перестройку команды. Не он отпустил опытных Крыховяка, Чорлуку и Игнатьева и привез молодых, которым не дал времени на адаптацию (Керк, Анджорин и Марадишвили приехали в конце трансферного окна). Не Гисдоль оставил «Локо» без второго вратаря (17-летний Худяков пока очевидно не готов и к этой роли), а вместо поддержки тренера искал ему замену, когда для этого не было даже формальных поводов. Причем выяснилось это после интервью Маркуса, который, ни о чем не подозревая, сообщил Kicker о «первых переговорах с Рангником в конце сентября» — то есть до кризиса, ставшего формальным поводом для расставания с Николичем.

Гисдоль просто выполняет просьбу боссов «Локомотива» и в максимально сжатые сроки трансформирует команду. Жаль, что для этого пришлось пожертвовать сезоном, — очевидно, что Николич был не нужен Рангнику с самого начала. А значит, все изменения можно было начать еще летом, сэкономив три миллиона евро.