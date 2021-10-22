Почему Остапу Бендеру жилось легче, чем руководителям «Локомотива»

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о путях развития красно-зеленого клуба.

Великому комбинатору Остапу Бендеру в Старгороде жилось легче, чем руководителям «Локомотива». Во вторник они провели презентацию новой стратегии клуба, в среду поужинали с болельщиками в одном из немецких ресторанов столицы, в четверг общались уже с руководителями СМИ. Но когда закончилась игра с «Галатасараем» и люди стали покидать ВИП-ложи «РЖД Арены», все стало напоминать гениальное произведение Ильфа и Петрова.

«...В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный.

— Дядя! — весело кричал он. — Дай десять копеек!

Молодой человек вынул из кармана налитое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и воскликнул:

— Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?»

Денег у боссов «Локо» никто не просил. Бежавших за ними репортеров интересовало другое.

— Томас, кто уволил Николича? — вопрос Цорну

— Александр Альбертович, кто уволил Николича? — вопрос Плутнику.

Оба менеджера молчали. Томас демонстративно, Александр Альбертович — изящно. Однако собравшиеся не отставали и навряд ли отстанут с этим вопросом в ближайшее время.

Что-то подобное происходило и в прошлый раз, когда в отставку отправили Семина и доверия к малознакомому и, как казалось тогда, не вполне успешному Николичу не было ни на йоту. Тем более переговоры с ним начались задолго до прощания с Юрием Палычем.

Но в тот момент, существуя в режиме критики и не показывая лучшего футбола, Марко дотерпел до зимы, а потом гениально перестроил игру и тактику, сложив из имевшегося у него состава очень крепкую команду. Гисдоль только стоит перед этим вызовом. И матч с «Галатасараем», как и встреча с «Рубином», говорят пока об одном — у «Локомотива» новая тактика, которая смотрится эффектно, но не дает результата.

В последнем предложении пропущено одно слово — «пока». Тактика, которая пока не дает результата. Вопрос в том, где заканчивается это «пока».

Красно-зеленые в обоих матчах с немецким тренером показали очень агрессивный футбол. Очевидно, что Гисдоль все еще ограничен в выборе исполнителей — несмотря на масштабную летнюю трансферную кампанию. Очевидно, что его тактика очень энергозатратна.

Вопрос в другом — в наших ожиданиях. Перед глазами есть пример «Динамо», где Бувач со Шварцем замечательно развивают молодые таланты, но клуб упустил в прошлом сезоне возможность финишировать с медалями, и сейчас это тоже ставится под сомнение. Стратегия «доводить до ума юных и становиться лучше от матча к матчу» хороша, но все же есть разница между «играть» и «выигрывать». «Динамо», демонстрируя современный футбол, о турнирных задачах принципиально не говорит. Будет ли говорить «Локомотив»? Или цель другая — быть фермой? Гендиректор Леонченко сказал, что других устремлений кроме как претендовать на чемпионство быть не может. Но означает ли, что это и есть KPI «Локомотива» — 2021/22?

«У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли, или в чем?» Удивительно, как легендарная фраза Вадима Евсеева обретает новый смысл. Это ведь и про встречу с «Галатасараем» тоже. Путь «Локомотива» при Гисдоле стал понятнее. Но все еще неясно — это путь сам по себе или путь к цели? Мухин и Крыховяк не нужны из-за финансовых запросов и отсутствия задачи занять призовое место — или не нужны, потому что «таков путь»?

Против турок «Локомотив» — команда был похож на «Локомотив» — клуб. После презентации стратегии сложилось впечатление, что у железнодорожников все еще нет связности, что совокупность отдельных блоков не складывается пока в монолит. Отсюда и расхождения в словах — которые часто можно истолковать двояко. Отсюда и проблемы в игре или матч-менеджменте.

Что важно — с появлением Гисдоля ушли чисто спортивные противоречия. Неизвестно, даст ли это монолитность всему «Локомотиву», но с ним команда станет смотреться веселее.

Другой вопрос — даст ли это результат.

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