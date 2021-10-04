Булыкин отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера «Локомотива» Марко Николича

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию журналиста Нобеля Арустамяна о возможном уходе Марко Николича с поста главного тренера клуба.

«Решать это, конечно, руководству. Только они могут знать, какие перед ними задачи и что будет происходить в клубе дальше. «Локомотив» потерпел первое поражение в этом сезоне. С вопросами отставки тренера пусть разбирается руководство, которое обладает гораздо большими данными для решений» — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «СЭ» Дарьей Воробьевой.

По словам Арустамяна, сегодня у главного тренера «Локомотива» Марко Николича состоится встреча с руководством клуба, на которой будет обсуждаться возможная отставка. С Николичем «Локомотив» занял третье место в РПЛ и взял Кубок России.