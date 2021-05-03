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Гендиректор «Зенита» высказался о победе клуба в чемпионате России

09:25
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о победе в чемпионате России в третий раз подряд.

«Выиграть один раз трудно, повторить еще сложнее, а выиграть три раза подряд в современном футболе очень и очень редкое явление. Мы знаем, что такие клубы, как «Бавария», «Ювентус» выигрывали по восемь-девять раз, «Спартак» в 90-е годы выигрывал пять раз подряд, но это было другое время, другой футбол, другой набор футболистов, другая конкуренция. Поэтому я горд за весь наш клуб, за нашу команду, за всех, кто делает свою работу вне зависимости от того, в поле или вне его. Думаю, что наши многомиллионные болельщики в Санкт-Петербурге и по всей стране будут сегодня искренне радоваться нашему успеху», — цитирует Медведева ТАСС.

«Зенит» выиграл РПЛ в седьмой раз в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11298845

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