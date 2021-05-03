Сапогов пристыдил Асильдарова за то, что тот привел друзей на бой с ним

Бывший форвард «Волки» Алексей Сапогов обратился к форварду «Анжи» Шамилю Асильдарову.

«Хочу еще раз обратиться к мальчику Шамилю Асильдарову. Тебя старшие в Дагестане не научили, что, если договариваешься о встрече один на один, а приезжаешь толпой, то это признак трусости! За свои поступки и слова мужчины отвечают сами! А не отправляют своих друзей решать вопросы за себя. Позор тебе, плюшевый. Всех православных поздравляю с Пасхой Христовой», — передает слова Сапогова «СЭ».

Напомним, в сентябре 2020 года экс-игрок вызвал на бой форварда «Анжи». Сообщалось, что у спортсменов давний конфликт.