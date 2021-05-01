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РПЛ, 28-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:00
«Зенит» примет «Локомотив» в матче 28-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Зенит» примет «Локомотив» в матче 28-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

1 мая, суббота

«Рубин» — «Динамо»

Казань. Стадион «Ак Барс». 14.00 (Матч ТВ)

Рубин — Динамо

«Ротор» — «Ахмат»

Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 14.00 (Матч Премьер)

Ротор — Ахмат

ЦСКА — «Уфа»

Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 16.30 (Матч Премьер)

ЦСКА — Уфа

«Краснодар» — «Сочи»

Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч Премьер)

Краснодар — Сочи

2 мая, воскресенье

«Химки» — «Урал»

Химки. Стадион «Арена Химки». 14.00 (Матч Премьер)

Химки — Урал

«Ростов» — «Тамбов»

Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 16.30 (Матч Премьер)

Ростов — Тамбов

«Зенит» — «Локомотив»

Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 19.00 (Матч ТВ)

Зенит — Локомотив

3 мая, понедельник

«Арсенал» — «Спартак»

Тула. Стадион «Арсенал». 16.30 (Матч Премьер)

Арсенал Т — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры