Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Смолов сразу может усилить конкуренцию в линии нападения»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал подписание соглашения с нападающим Федором Смоловым.

«С переходом Федора Смолова мы решаем одну из важных задач комплектования – это игрок, который сразу может усилить конкуренцию в линии нападения, - цитирует Пивоварова официальны сайт клуба. - При этом сам Федор проявил желание продолжить карьеру именно в «Динамо».

Он мотивирован бороться за место в составе клуба и сборной. В ходе переговоров финансовый вопрос не был основным, и мы быстро все согласовали. Рады возвращению Федора и желаем ему успехов с «Динамо»

«Динамо» — первый клуб в профессиональной карьере 31-летнего Смолова. Форвард провел за бело-голубых 77 игр в период с 2007 по 2015 год, на его счету 4 гола и 3 результативные передачи за команду.