Хуниор Алонсо подписал контракт с «Краснодаром» до 2025 года

Защитник Хуниор Алонсо стал игроком «Краснодара», сообщает официальный Twitter клуба.

Хуниор Алонсо — наш парень ? Официально!



Сегодня парагвайский защитник подписал личный контракт с «Краснодаром», который будет действителен до 30 июня 2025 года.



Welcome, @junior_alonso4 ?? pic.twitter.com/FaliuAgmfc — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 12, 2022

Сегодня парагвайский защитник подписал контракт с «Краснодаром», который будет действителен до 30 июня 2025 года.

28-летний Алонсо является воспитанником клуба «Серро Портеньо», с которым выиграл чемпионат Парагвая. В прошлом сезоне он стал чемпионом Бразилии с «Атлетику Минейру».

В прошедшем сезоне он провел 22 матча за бразильскую команду и забил один мяч.