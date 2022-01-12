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Сегодня, 21:11

Хуниор Алонсо подписал контракт с «Краснодаром» до 2025 года

Евгений Петров
Корреспондент

Защитник Хуниор Алонсо стал игроком «Краснодара», сообщает официальный Twitter клуба.

Сегодня парагвайский защитник подписал контракт с «Краснодаром», который будет действителен до 30 июня 2025 года.

28-летний Алонсо является воспитанником клуба «Серро Портеньо», с которым выиграл чемпионат Парагвая. В прошлом сезоне он стал чемпионом Бразилии с «Атлетику Минейру».

В прошедшем сезоне он провел 22 матча за бразильскую команду и забил один мяч.

Хуниор Алонсо
ФК Атлетико Минейро
ФК Краснодар
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