Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что исковые требования к нему после увольнения из «Спартака» могут быть расширены.

«Я понимаю, для чего эти попытки делаются. Не хочу трогать эту тему. Она взорвется скоро сама. Сами все увидите», — сказал Газизов «СЭ».

Как сообщает РИА «Новости», Совет директоров компании «Капитальные активы», акционера АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва», может расширить требования к бывшему генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову.

В марте «Капитальные активы», которым принадлежит 22 % акций клуба, подали иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительными решение совета директоров АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращения трудового договора с Газизовым по своему усмотрению.

Ранее «СЭ» сообщал, что на данный момент «Спартак» выплатил Газизову за досрочное расторжение контракта только первый транш в 100 миллионов рублей. По соглашению, которое было подписано Федуном, должны были быть еще три выплаты в сумме на 300 миллионов рублей. Но «Спартак» не выплачивает их и пытается минимизировать сумму компенсации.

Газизов покинул красно-белых 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас спортивный функционер занимает пост генерального директора «Уфы».

(Владимир Пушкарев)