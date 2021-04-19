У «Спартака» разногласия с Газизовым из-за 300 миллионов. Клуб не выплатил большую часть компенсации

По информации «СЭ», на данный момент «Спартак» выплатил своему бывшему генеральному директору Шамилю Газизову за досрочное расторжение контракта только первый транш в 100 миллионов рублей.

По соглашению, которое было подписано владельцем клуба Леонидом Федуном, должны были быть еще три выплаты в сумме на 300 миллионов рублей. Но «Спартак» не выплачивает их и пытается минимизировать сумму компенсации.

Вероятнее всего, из-за этого и появился иск акционера «Спартака» АО «Капитальные активы» о признании недействительным решения совета директоров клуба о досрочном прекращении трудового контракта с бывшим гендиректором.

Газизов покинул красно-белых 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас спортивный функционер занимает пост генерального директора «Уфы».

(Севастиан Терлецкий)