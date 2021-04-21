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Степашин рассказал, почему «Динамо» отказалось от зимних трансферов в этом сезоне

10:33
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин 21 апреля в интервью ТАСС рассказал, почему «Динамо» отказалось от зимних трансферов в этом сезоне.

«[Константин] Тюкавин и [Арсен] Захарян у нас неплохо провели все матчи после молодежного первенства. Другое дело, что надо, конечно, и укреплять команду, чтобы у нас было несколько сильных, мощных и взрослых игроков. Я знаю, что сейчас селекционная служба над этим работает. Почему зимой не было покупок? Мы уже один раз ошиблись. Если покупать кого-то, то это должен быть сильный игрок, что и будет сделано в ближайшее время», — заявил Степашин.

После 26 туров Тинькофф РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице с 46 очками.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11203369

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