Газизов не понимает жалоб на качество газона на стадионе в Уфе

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что не понимает жалоб других команд на качество газона на стадионе в Уфе.

— Газон у нас нормальный, — сказал Газизов в интервью ТАСС. — Почему поднимается шум, я не понял. Крошка впитывает влагу, поэтому, естественно, поле в трансляции выглядит так. Как будет суше, картинка будет лучше.

Мы делаем газон согласно всем нормам ФИФА и РФС. Нарекания от делегата матча? Их быть не может.

Сейчас что-то будем решать с картинкой в трансляции. Погода была непростая. Давайте на натуральном поле будет идти дождь несколько дней и на нем будут много играть, посмотрим, какая картинка будет там.

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