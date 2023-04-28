Гонгадзе рассказал, что «Факел» подарил «Динамо» на 100-летие клуба

Форвард «Факела» Георгий Гонгадзе прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в 25-м туре РПЛ. Нападающий стал автором дубля.

— Каково обыгрывать соперников в праздник?

— Праздник. Сумасшедшая атмосфера. «Динамо» поздравляем со столетием.

— Что-то им подарили?

— Два гола.

— Вам не стыдно?

— Нет. Нам не стыдно. Нам нужнее. Спокойно отреагировали на победу. Мы не остались еще в РПЛ. Один день празднуем, а дальше готовимся к «Ростову». Судейство? Ничего не могу сказать.

«Факел» набрал 21 очко и занимает 14-ю строчку в таблице. В 26-м туре команда сыграет на выезде с «Ростовом».