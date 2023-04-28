Вратарь «Факела» Свинов: «Чувствуем, что мы должны остаться в РПЛ»

Вратарь «Факела» Илья Свинов прокомментировал положение команды в таблице после победы над «Динамо» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ.

Команда занимает 14-е место, имея 21 очко. На 15-й строчке «Химки» (17 очков), у клуба матч в запасе.

— «Химки» смогут вас догнать?

— «Химки» и будут подпирать. У нас идет борьба внизу, и мы должны смотреть наверх, кого мы можем догнать и, может быть, обогнать, забраться выше.

— Ощущаете ли Вы поддержку болельщиков не только из Воронежа? Есть мнение, что «Факел» — это народная команда, она своей игрой и той поддержкой, которая есть у команды в городе, впечатляет всю футбольную Россию. Чувствуете ли Вы такую поддержку?

— Да, чувствуем и читаем, много пишут нам, футболистам. Такая команда должна быть в премье-лиге. Воронеж заслужил, в первую очередь. Чувствуем, что команда наша должна остаться. Приложим все усилия.