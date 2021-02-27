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Федотов — о матче «Сочи» — «Арсенал»: «Все располагает к хорошему футболу»

18:56
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала».

«Великолепная погода, что еще нужно для футбола? Все располагает к хорошему футболу. Нужно двигаться вперед, приложим максимальные усилия.

Ивелин Попов поехал на контрольную проверку, скоро присоединится к нам в общей группе, — сказал Федотов в эфире «Матч премьер».

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