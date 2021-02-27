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Николич: «У ЦСКА нет Акинфеева? Знаете, сколько у нас игроков нет?»

18:55
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич не стал отвечать на вопрос, как скажется на ЦСКА отсутствие голкипера Игоря Акинфеева.

«Товарищеские игры - этоодно. При всем уважении к «Тамбову», матч на Кубок не стал серьезной проверкой. А вот этот матч будет.

Схема игры? Главное, игра самих футболистов. Нужна максимальная концентрация и самоотдача.

Отсутствие Акинфеева? Знаете, сколько у нас игроков нет? Не надо сравнивать», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

Локомотив - ЦСКА

 

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