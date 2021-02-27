Николич: «У ЦСКА нет Акинфеева? Знаете, сколько у нас игроков нет?»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич не стал отвечать на вопрос, как скажется на ЦСКА отсутствие голкипера Игоря Акинфеева.
«Товарищеские игры - этоодно. При всем уважении к «Тамбову», матч на Кубок не стал серьезной проверкой. А вот этот матч будет.
Схема игры? Главное, игра самих футболистов. Нужна максимальная концентрация и самоотдача.
Отсутствие Акинфеева? Знаете, сколько у нас игроков нет? Не надо сравнивать», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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