Элвер Рахимич: "Надеюсь, что ЦСКА завоюет золотые медали чемпионата"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич перед матчем 18-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала"​ выразил надежду, что красно-синие станут чемпионами. Игра состоится в Грозном, так как поле в Туле не готово.

– Не важно, где состоится матч – ЦСКА в любом случае должен побеждать "Арсенал", – цитируют "Известия" Рахимича. – Красно-синих никто не причисляет к главным фаворитам сезона, и так даже лучше. На ребят не будет давить груз ответственности. Тем не менее, надеюсь, что армейцы завоюют золотые медали чемпионата. Именно такая задача стоит перед футболистами команды каждый сезон.

"Арсенал" – ЦСКА: чемпионат России, 2 марта 2019, онлайн-трансляция матча – начало в 14.00 (время московское)