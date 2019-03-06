Александр Егоров: "Я свое мнение не поменял. Денисов не фолил"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решение КДК РФС не оттенять вторую желтую карточку полузащитнику "Локомотива" Игорю Денисову. По мнению судейско-экспертной комиссии, арбитр Безбородов верно показал "горчичник" игроку железнодорожников.

– Я свою позицию высказал. Денисов не фолил. От своих слов не отказываюсь. Почему экспертно-судейская комиссия приняла такое решение? Наверное, нужно задавать этот вопрос членам комиссии. Я свое мнение не поменял. Значит, у комиссии своя точка зрения.;У департамента судейства и инспектирования -своя.(Виталий Айрапетов)