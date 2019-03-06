КДК РФС не отменил вторую желтую карточку Денисова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза не отменил вторую желтую карточку, которая была показана полузащитнику "Локомотива" Игорю Денисову в матче 18-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:2), сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Встреча состоялась 2 марта в Москве. Денисов был удален с поля за второе предупреждение на 73-й минуте игры. После матча футболист "Локомотива" Владислав Игнатьев сообщил, что правила нарушил он, а главный арбитр встречи Владислав Безбородов ошибся, удалив Денисова. Во вторник "Локомотив" обратился в КДК РФС с просьбой отменить вторую желтую карточку Денисова, из-за которой он рискует пропустить матч 19-го тура чемпионата России с "Анжи" (10 марта).

– "Локомотив" обратился с просьбой исправить ошибку, допущенную главным арбитром матча Безбородовым, то есть, ошибочное предупреждение футболиста Денисова, а не футболиста Игнатьева. После получения письма от клуба мы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС, поставив вопрос: кто из футболистов нарушал правила на 73-й минуте матча, Денисов или Игнатьев? Сегодня мы получили заключение, в котором сказано следующее: "Два игрока команды "Локомотив" одновременно нарушили правила на игроке "Крылья Советов", следовательно, судья верно показал желтую карточку футболисту Денисову". В таком случае мы не можем удовлетворить просьбу "Локомотива" об отмене желтой карточки, которую получил Денисов.

Также Григорьянц огласил штрафные санкции в адрес "Локомотива" по итогам тура:

– За скандирование зрителями кричалок, содержащих ненормативную лексику, "Локомотив" получил штраф в 70 тысяч. (Иван Торопцев)