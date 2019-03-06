Глава экспертно-судейской комиссии РФС: "Безбородов имел основания вынести Денисову второе предупреждение"

Председатель экспертно-судейской комиссии РФС Николай Левников прокомментировал решение КДК РФС не отменять вторую желтую карточку полузащитнику "Локомотива" Игорю Денисову, которую он получил в матче 18-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:2, 2 марта).

- КДК РФС запросила экспертно-судейскую комиссию выяснить, кто нарушал правила, - сказал Левников. - Мы определили, что одновременно два игрока нарушали, и у арбитра были основания для вынесения дисциплинарных санкций, которые он вынес. Это официальное решение экспертно-судейской комиссии.

- Почему Безбородов дал карточку именно Денисову?

- С его позиции он видел только одно нарушение. Это мы все рассмотрели под микроскопом. То есть мы действовали уже как ВАР. По большому счету, даже если бы ВАР принимал решение, то задержка Денисова рукой была бы зафиксирована. Нас спрашивали: кто нарушал правила? Мы сказали, что нарушали оба игрока.

- Егоров считает, что фола со стороны Денисова не было.

- Александр Егоров великий судья. Это его личное мнение. Сегодня семь человек, из них четыре судьи международной категории, признали, что было нарушение правил.

- А дальше решение Безбородова - что и кому показывать?

- Да. Теперь Александр Анатольевич, как руководитель судей, будет определять прав ли арбитр или нет. Мы с точки зрения закона рассматривали, были ли основания у Безбородова выносить желтую карточку. Они у него были, потому что он со своей позиции видел именно так это нарушение. (Арман Мкртчян)

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