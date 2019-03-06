Сергей Хусаинов: "Если комиссия считает, что два игрока одновременно нарушали правила, почему карточку дали Денисову?! Околофутбольные дела…"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов раскритиковал решение КДК РФС не отменить вторую желтую карточку полузащитнику Игорю Денисову.

– Безбородов изначально ошибся,– говорит Хусаинов. – Нужно было показывать карточку Владу Игнатьеву, а не Денисову. Какие-то околофутбольные вещи… Что-то Безбородов напутал.

– Сегодня в КДК РФС пришел ответ от судейско-экспертной комиссии: "Два игрока команды "Локомотив" одновременно нарушили правила на игроке "Крыльев Советов",следовательно судья верно показал желтую карточку Денисову"…

– Да уж… Почему Безбородов выбрал именно Денисова? Что за дела? Странное объяснение. Почему Денисов, если оба нарушили правила. Надо признавать свои ошибки. КХЛ же так поступила. Признала ошибку. А РФС… Признайте свой ляп. Очень странно. Околофутбольные какие-то вещи. (Виталий Айрапетов)