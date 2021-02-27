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Крыховяк: «Во втором тайме «Локомотив» играл очень плохо»

21:46
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями от победы в матче 20-го тура Тинькофф-РПЛ над ЦСКА (2:0). Хавбек отметился забитым мячом.

«В первом тайме играли очень хорошо, во втором — очень плохо, — сказал Крыховяк в эфире «Матч премьер». — И это большая проблема. У соперника много моментов, нам нужно играть лучше, чем сегодня.

Раньше у нас была проблема, что мы не забивали голы. В новой схеме с ромбом стали забивать больше".

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