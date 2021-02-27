Крыховяк: «Во втором тайме «Локомотив» играл очень плохо»
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями от победы в матче 20-го тура Тинькофф-РПЛ над ЦСКА (2:0). Хавбек отметился забитым мячом.
«В первом тайме играли очень хорошо, во втором — очень плохо, — сказал Крыховяк в эфире «Матч премьер». — И это большая проблема. У соперника много моментов, нам нужно играть лучше, чем сегодня.
Раньше у нас была проблема, что мы не забивали голы. В новой схеме с ромбом стали забивать больше".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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